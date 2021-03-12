Татаров опять через суд хочет отменить свое подозрение – ЦПК

12.03.2021, 16:04, Новости дня

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайства об отмене предъявленного ему подозрения. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

“Это притом, что даже максимально одиозный судья [Владимир] Бугиль на прошлой неделе и тот отказался это делать, отметив, что подозрение законное. Но на этот раз все иначе. Новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Именно эта судья накануне Нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека”, – говорится в сообщении ЦПК.

В ЦПК считают, что если судья Аббасова не объявит себе самоотвод от дела, “ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться от подозрения через “свою” судью и закрыть дело”.

В декабре стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения”. 24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. В январе прокуратура переквалифицировала действия Микитася на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса (подстрекательство к заведомо ложному заключению эксперта). Центр противодействия коррупции заявил, что такое решение может свидетельствовать о намерениях вывести дело из-под юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство. ВАКС признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

Шевченковский райсуд Киева 1 марта не продлил срок досудебного расследования этого дела, а правоохранители не завершили следствие по уголовному производству.

Татаров отрицает свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

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