Корниенко анонсировал завершение земельной реформы

12.03.2021, 16:04, Новости дня

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Законопроекты о передаче земли территориальным общинам и проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, Верховная Рада Украины рассмотрит на следующей пленарной неделе. Об этом 12 марта в комментарии журналистам заявил народный депутат от “Слуги народа” Александр Корниенко, сообщает информагентство УНИАН.

“На следующей пленарной неделе, которая начинается во вторник, 16 марта, Рада рассмотрит два законопроекта, которые ожидает вся Украина. Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад”, – сказал он.

Корниенко отметил, что таким образом будет разблокирована возможность продажи сельскохозяйственной земли.

Речь идет о проекте закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений” (№2194), которым предусматривается передача земель общинам, и законопроекте, предусматривающем продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы (№2195).

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

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