Навального увезли из СИЗО во Владимирской области в неизвестном направлении

12.03.2021, 15:14, Новости дня

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Российского оппозиционера Алексея Навального увезли из следственного изолятора №3 Кольчугино во Владимирской области. Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

Адвокаты политика 12 марта с начала рабочего дня находились в СИЗО Кольчугино. Руководство СИЗО во Владимирской области, по словам адвокатов, с начала рабочего дня не пускало их к подсудимому.

“Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14.00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда – отвечать отказались”, – указано в Twitter Навального.

Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда – отвечать отказались.

— Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

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