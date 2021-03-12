Новая гонка вооружений произойдёт благодаря боевым роботам

12.03.2021, 14:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из-за невероятного прогресса в области робототехники в военной технике сейчас происходит основополагающая революция — третья после изобретения пороха и ядерного оружия. Однако, как пишет Der Spiegel, в связи с этим возникает вопрос: можно, нужно и допустимо ли использовать в войнах автономные системы, и не приведёт ли это к новой гонке вооружений?



Reuters

Тот, кто хоть когда-нибудь работал на компьютере, мучился с его зависаниями и странными обновлениями, посчитает мысль, будто машины способны решать вопросы жизни и смерти людей, абсурдной. Однако, как пишет Der Spiegel, в военной технике сейчас происходит основополагающая революция — третья после изобретения пороха и ядерного оружия, поэтому возникает вопрос: можно, нужно и допустимо ли использовать в войнах автономные системы вооружения?

Как отмечает издание, в одном из аналитических отчётов Бюро оценки техники при германском бундестаге говорится, что «невероятный технологический прогресс, достигнутый в последние годы в области робототехники и искусственного интеллекта, поставил идею об автономно действующем оружии на грань реализации». Но об этом говорят не только в Германии — о том, что принесёт цифровизация в военную сферу, обсуждают в том числе и в США. Недавно соответствующие рекомендации представил президенту Джо Байдену и конгрессу один авторитетный консультационный орган в Министерстве обороны США.

В заключительном докладе комиссии рассматривается вопрос, какую роль должна играть в будущем Америка при разработке и применении автономных систем вооружений. По мнению главы комиссии, бывшего шефа компании Google Эрика Шмида, США должны занять в этой области абсолютно лидирующее место, иначе его займёт Китай. Машины якобы не должны управлять только ядерным оружием, а в других сферах активное продвижение соответствующих технологий имеет исключительное значение.

«Соединённые Штаты должны сейчас предпринимать активные действия по внедрению систем искусственного интеллекта и инвестировать значительно больше ресурсов в инновации, связанные с искусственным интеллектом. Это необходимо для защиты безопасности страны, для поддержания её благосостояния и обеспечения будущего демократии», — говорится в отчёте.

Там же сказано, что международный запрет подобных систем вооружений не отвечает интересам страны, потому что главные стратегические противники не будут его соблюдать.

«Согласие таких государств, как РФ или Китай, скорее всего, не будет иметь никакого значения», — таков вывод комиссии.

По её мнению, Америка должна инвестировать в эту область как можно больше, чтобы сохранить превосходство перед такими странами, как РФ и особенно Китай, и использовать это превосходство для укрепления стабильности, то есть вооружаться во имя мира. Однако, продолжает издание, некоторые эксперты смотрят на эту перспективу критически.

«Мы вновь вступаем на путь гонки вооружений между США, Китаем и Россией», — говорит Аня Дальман из берлинского Фонда науки и политики. По её словам, американцы думают, что смогут сохранить и углубить своё технологическое превосходство, но это весьма сомнительно.

«Возникают серьёзные сомнения в разумности этого магистрального направления», — вторит ей Франк Зауэр из Университета бундесвера в Мюнхене.

В США также раздаётся всё больше критики относительно использования искусственного интеллекта в военной области — и не только из лагеря пацифистов. Против выступает, например, Мэри Каммингс, одна из первых лётчиц, управлявших палубными истребителями F/A-18. Сегодня она занимается автономными системами вооружения в Дьюкском университете города Дарем. По её словам, большинство разработок в области искусственного интеллекта ведутся коммерческими фирмами.

«Военные очень и очень далеко от них отстали», — считает Каммингс.

Себя она называет «технореалисткой». По её словам, искусственный интеллект в военной области важен, и так будет и впредь, но истерическое представление о его якобы огромных возможностях ложно.

Как заключает издание, риск возникновения гонки вооружений в области автономного оружия реален, однако в его военных преимуществах есть сомнения, и возможно, президент Байден придёт к такому же выводу. То, что тема контроля над вооружениями ему близка, он дал понять в самом начале своего президентства, поэтому он договорился с российским президентом Владимиром Путиным о продлении договора СНВ-III. Вот почему исследователь Зауэр говорит: «Я могу себе представить, что от правительства Байдена поступит новый импульс о переговорах и по автономным системам вооружения».