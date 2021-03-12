 

В США горел завод Tesla

12.03.2021, 13:34, Новости дня
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В США в городе Фримонт штата Калифорния 11 марта произошел пожар на заводе производителя электромобилей Tesla. О происшествии сообщило местное пожарное управление в комментарии местному телеканалу KRON4.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за разлива гидравлической жидкости. Пожарные Фримонта координировали свои действия с командой пожарного реагирования компании Tesla. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Пресс-секретаря пожарного управления Фремонта Аиша Ноулз отметила Reuters, что пожар произошел в части строящейся фабрики. Огонь локализовали в штамповочном станке, который производит автомобили, уточнила она.

Возгорание произошло внутри штамповочного станка из-за контакта жидкого алюминия с гидравлической жидкостью, сообщила Ноулз. 

Это не первый пожар на заводе во Фримонте. До этого возгорание произошло 24 августа 2018 года. Тогда глава компании Tesla Илон Маск писал в Twitter, что горел картон, приготовленный для переработки.

I was just there. Cardboard being prepped for recycling along southern fence line caught fire. Super appreciate fast response by Fremont fire dept! No injuries or damage to factory.

— Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2018

Маск отмечал, что в результате пожара никто не пострадал, повреждений на заводе не обнаружили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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