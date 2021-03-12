Серийную версию седана Honda Civic показали до дебюта

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12.03.2021, 12:48, Новости дня
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В Сети поделились снимками обновленного седана Honda Civic 11 генерации.

Напомним, официальная презентация автомобиля пройдет в апреле в рамках приближающегося автосалона в Шанхае. Известно, что модель оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором на 129 л.с. мощности, а также появится турбированный экземпляр на 182 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль в актуальной генерации доступен с мощностью 176 л.с.

Во всех модификациях новый седан обладает вариатором, однако специалисты прогнозируют появление версии с механической коробкой передач. Пока производитель не раскрывает рынки, на которых будет продаваться обновленный японский седан Honda Civic в улучшенном исполнении.



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