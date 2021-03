Байден хочет отпраздновать 4 июля “День независимости США от коронавируса”

12.03.2021, 12:44, Новости дня

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы отпраздновать с американцами 4 июля этого года “День независимости от COVID-19”. Об этом он сказал в своем обращении к нации, посвященном годовщине пандемии. Текст речи опубликован на сайте Белого дома.

По его словам, это станет возможным, если все население массово провакцинируется от коронавируса.

“Если мы сделаем это вместе к 4 июля, есть хороший шанс, что вы со своей семьей и друзьями сможете собраться на заднем дворе, приготовить барбекю и отпраздновать День независимости. После этого долгого тяжелого года этот день станет поистине особенным – мы не только отмечаем нашу независимость как нации, но и начинаем отмечать независимость от этого вируса”, – заявил президент США.

По его словам, чтобы достигнуть этого, надо “не ослаблять бдительность” и всем пройти вакцинацию.

Байден подчеркнул, что к 1 мая у каждого взрослого гражданина США будет возможность получить прививку от COVID-19 – мобильные подразделения медиков будут работать во всех населенных пунктах.

Байден ранее поставил цель сделать 100 млн прививок к 100-му дню своего пребывания в должности, но в своем обращении он сказал, что эта цель будет достигнута уже на 60-й день.

Президент также подверг критике действия предыдущей администрации, заявив, что вирус изначально был встречен “отрицанием в течение нескольких дней, недель, затем месяцев, что привело к большему количеству смертей, большему количеству заражений, большему стрессу и большему одиночеству”.

11 марта Байден подписал план поддержки экономики США на $1,9 трлн, который предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. большинству американцев. Предполагается, что план поможет справиться с последствиями пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус подтвердили у 29,2 млн человек, умерло 530,2 тыс. пациентов. Страна находится на первом месте по распространению заболевания.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах началась 14 декабря 2020 года. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

