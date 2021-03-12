В Абзахии арестовали “героя ДНР” Авидзбу. “Власти” считают, что он собирался участвовать в госперевороте

12.03.2021, 11:54, Новости дня

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8 марта в Сухуми суд арестовал Ахру Авидзбу по прозвищу Абхаз, бывшего командира батальона террористов “ДНР” “Пятнашка”, экс-помощника “президента” Абхазии. Об этом пишет “Радио Свобода”.

Авидзбу и пять иностранных граждан (четырех украинцев и россиянина, СГБ Абхазии называет их его вооруженной охраной) задержали в ночь на 5 марта и обвинили в незаконном хранении оружия.

Служба госбезопасности непризнанной республики Абхазия заявила, что подозревает их в том, что они собирались участвовать в “государственном перевороте”.

Однако официально Авидзбе пока предъявлены только обвинения в незаконном хранении оружия. У него дома “были обнаружены и изъяты ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи”.

Фото: sgb.apsny.land

Сразу после ареста Авидзба объявил голодовку, но 9 марта, как сообщает “Кавказ.Реалии” со ссылкой на его адвоката Ингу Габилаю, прекратил ее.

В 2020 году Авидзба со своей бандой был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба, сообщало “Эхо Кавказа”. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего “вора в законе” Алхаса (Хасика) 22 ноября 2019 года в Сухуми.

Был назначен “помощником президента Абхазии по международным отношениям”, но в ноябре написал заявление об отставке.

2 марта Авидзба вышел на стихийный митинг в центре Сухуми, а 4 марта написал в Facebook, что состоялось учредительное собрание объединения “Новые люди”, которое, по его словам, “должно стать серьезным политическим общественным ресурсом”.

Поздно вечером того же дня абхазские Telegram-каналы сообщили, что он задержан и находится в абхазской “службе госбезопасности”.

Авидзба объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Ему заочно сообщили о подозрении по статьям “создание террористической группы”, “незаконное лишение свободы или похищение человека”, “нарушение законов и обычаев войны” Уголовного кодекса Украины.

Авидзбу считают другом убитых террористов “ДНР” Гиви и Моторолы. Волонтер Роман Доник со ссылкой на свои источники заявлял, что Арсений Павлов (Моторола) был убит в 2016 году по указанию Авидзбы.

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