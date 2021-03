В РФ решили составить перечень иностранных вузов с автоматическим признанием дипломов

12.03.2021, 11:26, Новости дня

Единый перечень иностранных образовательных и научных организаций, чьи дипломы признаются автоматически, появится в России, сообщили в кабмине.

«Порядок отбора зарубежных образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в России, будет ускорен и упрощён. Это позволит увеличить количество иностранных студентов и привлечь в страну новых высококвалифицированных специалистов», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Отмечается, что иностранцы, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти процедуру признания документов об образовании – исключение составляют выпускники вузов из стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций, входящих в особый перечень. Подчеркивается, что их дипломы признаются автоматически.

«Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждается новый порядок формирования такого перечня. До этого каждый год составлялось два списка – отдельно по документам о высшем образовании и отдельно по ученым степеням. При этом выдающие их образовательные и научные организации зачастую дублировали друг друга. Теперь они будут объединены в один документ. Это ускорит процесс отбора организаций, а также формирование и согласование самого перечня», – отметили в кабмине.

Кроме того, расширяется список международных рейтингов вузов, на основе которых отбираются претенденты для включения в список. Теперь, помимо академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира The Times (The Times Higher Education World University Rankings), будут учитываться данные ещё двух рейтингов. Это всемирный рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities и Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета».

«Сбором данных об организациях и формированием перечня с указанием соответствия зарубежного образования российскому займется Минобрнауки. Итоговый документ должен быть согласован с МИД и Рособрнадзором и до 15 декабря 2021 года представлен в правительство для утверждения», – заключили в кабмине.

