В Киеве горел дом престарелых. В нем находилось более 60 пенсионеров

12.03.2021, 11:05, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Подольском районе Киева утром 12 марта возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди. Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в 5.51 на крыше трехэтажного дома для престарелых под названием “Серебряный век”. Здание находится в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11б, сообщили спасатели.

В 6.55 пожар локализовали на площади 100 м², а в 7.17 огонь потушили. В момент пожара в доме престарелых находилось 65 пенсионеров, жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС и обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала). К тушению огня привлекли 35 человек и восемь единиц техники.

—