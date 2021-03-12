 

В Киеве горел дом престарелых. В нем находилось более 60 пенсионеров

12.03.2021, 11:05, Новости дня
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В Подольском районе Киева утром 12 марта возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди. Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в 5.51 на крыше трехэтажного дома для престарелых под названием “Серебряный век”. Здание находится в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11б, сообщили спасатели.

В 6.55 пожар локализовали на площади 100 м², а в 7.17 огонь потушили. В момент пожара в доме престарелых находилось 65 пенсионеров, жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС и обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала). К тушению огня привлекли 35 человек и восемь единиц техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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