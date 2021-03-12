Остапчук с гирей потроллил Фреймут
12.03.2021, 10:16,
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Украинский шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Instagram обнародовал ролик-пародию на совет по этикету телеведущей Ольги Фреймут.
Он показал видео, в котором Фреймут демонстрирует, как нужно поднимать упавшую вещь, а затем – пародию на ее совет, поднимая лежащую на полу гирю.
“Как правильно поднять то, что упало. Вдохновлено Ольгой Фреймут”, – написал он.
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“Главное – не перепутать”, – подметила подписчица marinabezuhlaja.
Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс “Евровидение”. В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.
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