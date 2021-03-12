В России работников оборонной отрасли решили оставить без WhatsApp и Zoom – СМИ

12.03.2021, 10:16, Новости дня

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Руководство российских оборонных предприятий стало жестче пресекать деловое общение сотрудников в WhatsApp, Skype и Zoom. Об этом рассказали РБК собеседники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкомпании “Ростех” и ее дочерних компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер. По словам источника в российском ОПК, такое решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook, свою головную компанию.

Ссотрудникам оборонной корпорации и ее предприятий по-прежнему разрешат иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения, добавил собеседник РБК.

Второй источник издания в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. Сейчас и раньше на рабочий компьютер невозможно было установить WhatsApp или Skype, но для ускорения коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и другие приложения, отметил собеседник.

При этом если до пандемии практически все совещания проходили оффлайн, то в период пандемии их большую часть перенесли в онлайн. В связи с этим вопросы безопасности и возможных утечек обострились, руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями.

В “Ростехе” подтвердили наличие ограничений в использовании зарубежных приложений, таких как Zoom, Skype, WhatsApp и другие, уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Вместо них предлагается использовать российские аналоги, включая собственные разработки “Ростеха”. Так, в период пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA, сообщили в “Ростехе”.

Личной техники сотрудников эти ограничения не касаются. В пресс-службе госкорпорации заверили, что с новой политикой WhatsApp ограничения никак не связаны.

Сервис видео-конференц-связи IVA AVES S – это аппаратно-программная платформа для организации многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD. Разработка принадлежит АО «НИИ «Масштаб» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), указано на сайте предприятия. IVA AVES S помимо сервиса видео-конференц-связи содержит функцию обмена сообщениями, презентациями и документами, а также осуществлять голосовые звонки. Платформа функционирует на базе операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 году ее купил Facebook. 4 января этого года WhatsApp выпустил обновление политики конфиденциальности.

“Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг”, – сказано в новых правилах.

Решение раскритиковал создатель Telegram Павел Дуров. Он заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в его мессенджер.

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