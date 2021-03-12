 

Moody’s позитивно оценило приобретение шахтоуправления “Покровское” компанией “Метинвест”

12.03.2021, 10:16, Новости дня
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Международное рейтинговое агентство Moody’s позитивно оценивает установление контроля над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО “Шахтоуправление “Покровское” со стороны компании Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы “Метинвест”, пишет “Интерфакс-Украина” со ссылкой на кредитный обзор Moody’s от 11 марта.

Рейтинговое агентство отмечает, что приобретение “Покровского” позволит группе полностью обеспечивать свое производство коксующимся углем и позитивно повлияет на кредитный рейтинг “Метинвеста”.

“Кроме того, прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь”, – цитирует “Интерфакс-Украина” обзор.

“Метинвест” в 2021 году приобрел активы нескольких предприятий, ключевые из которых – шахтоуправление “Покровское” и Свято-Варваринская обогатительная фабрика, они добывают уголь, обогащают его и продают в виде угольного концентрата.

В “Метинвесте” отметили, что получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря приобретению доли в этом бизнесе в июле 2018 года в размере 24,77%, а также опциону на покупку оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений.

В октябре 2020 года “Метинвест” получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы. АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений. Сделка должна быть завершена в течение года после даты одобрения.

“Интерфакс-Украина” отмечает, что в 2019–2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с “Метинвестом”, Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов и по состоянию на 31 декабря прошлого года ее внешняя задолженность составила $535 млн.

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа СКМ (71,25%) и “Смарт-холдинг” (23,75%), совместно управляющие компанией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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