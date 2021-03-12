 

В Турции пациент жаловался на вздутие живота и пришел в больницу. У него нашли опухоль весом 21 кг

12.03.2021, 9:26, Новости дня
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В Турции 52-летний пациент Себахаттин Х. обратился в больницу Кануни города Трабзон с жалобами на вздутие живота и газы. После обследования врачи удалили из его тела опухоль весом 21 кг, рассказал оперирующий врач Исмет Челик телеканалу СNN Türk 10 марта.

В результате обследования была обнаружена гигантская опухоль, которая затронула магистральные сосуды и мочеточник, она заполнила правую область живота 40 на 45 см, уточнил Челик.

Пациент после операции находился под наблюдением в отделении интенсивной терапии, его здоровью ничего не угрожало.

Над удалением опухоли работала команда хирургов, операция прошла успешно. Врач заявил, что после проведенной операции пациент чувствует себя хорошо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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