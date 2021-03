Европарламент объявил Евросоюз “зоной свободы для ЛГБТ”

12.03.2021, 9:26, Новости дня

Европейский парламент объявил весь Европейский Союз “зоной свободы для ЛГБТИК”. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Резолюцию поддержали 492 депутата Европарламента, 141 проголосовал против, 46 воздержались.

Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше и Венгрии называют свои территории “зонами, свободными от идеологии ЛГБТ”.

С марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, согласно которым местные органы власти должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИК-людям и отказываться от финансовой помощи от организаций, выступающих за недискриминацию и равенство.

Отмечается, что Еврокомиссия отклонила заявки польских городов, которые приняли такие резолюции, на финансирование от ЕС в рамках программы городов-побратимов.

Депутаты Европарламента также подчеркивают, что ЛГБТИК-сообщество в Польше подвергается все большей дискриминации и нападениям. В частности, разжигающие ненависть высказывания звучат от государственных властей, выборных должностных лиц (включая действующего президента) и проправительственных СМИ., активистов арестовывают, а прайд-марши запрещают.

В резолюции ЕП также упоминается об ухудшении ситуации в Венгрии. В декабре 2020 года национальный парламент принял поправки к конституции, которые еще больше ограничивают права ЛГБТИК, не принимают во внимание существование трансгендеров и небинарных людей и ограничивают их право на семейную жизнь.

“ЛГБТИК-люди повсюду в ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследований, а власти на всех уровнях управления в ЕС должны защищать и продвигать равенство и фундаментальные права всех, в том числе ЛГБТИК”, – заключали депутаты Европарламента.

“Быть собой – это не идеология. Это ваша личность. Никто никогда не сможет этого отнять. ЕС – ваш дом. ЕС – это зона свободы для ЛГБТ”, – написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

13 июня 2020 года во время предвыборного митинга президент Польши Анджей Дуда назвал движение ЛГБТ идеологией, которая является более разрушительной, чем коммунистическая. Он также направил в Сейм проект поправок к конституции против усыновления детей ЛГБТ-парами.

Лидер правящей партии Польши “Право и справедливость” Ярослав Качиньский в 2019 году назвал движение за права ЛГБТ иностранным импортом, который угрожает польскому народу.

