В Украине более 38 тыс. человек вакцинировали от COVID-19

12.03.2021, 9:26, Новости дня

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По состоянию на утро 12 марта в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получили 38 237 человек, из которых 8859 за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в своем Telegram-канале.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4114 прививок), наименьшая – в Черниговской области (626 прививок).

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. По состоянию на 11 марта на прививки записалось 220 тыс. человек.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До конца марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech.

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