 

США заподозрили в удержании миллионов доз вакцины AstraZeneca

12.03.2021, 9:24, Новости дня
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США накопили миллионы доз вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca, однако не имея возможности пока ее использовать, все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен, сообщают американские СМИ.

Газета The New York Times пишет, что на заводе компании в штате Огайо готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины, на мощностях в Балтиморе (штат Мериленд) также хранятся ее запасы, которых бы хватило на десятки миллионов доз, передает ТАСС.

Они предназначены для США, однако согласование применения препарата в стране затянулось. Вместе с тем в 70 странах он уже получил одобрение медиков.

Компания попросила разрешения направить накопленные дозы вакцин в Евросоюз, где она отстает по своим обязательствам. В Белом доме идет активная дискуссия по этому вопросу, однако пока запрос AstraZeneca был отклонен.

«Мы понимаем, что другие государства уже обратились к правительству США, и мы также попросили его внимательно рассмотреть такие запросы», – приводит издание слова представителя компании Гонсало Виньи.

В данный момент на рынке ЕС авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (два контракта до 460 млн доз), AstraZeneca (до 400 млн доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 млн доз с опцией допзакупки еще 200 млн).

При этом некоторые страны Европы решили приостановить вакцинацию этим препаратом: власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной, затем на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.



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