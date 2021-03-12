Стала известна предполагаемая причина пожара в доме в Анапе

12.03.2021, 9:24, Новости дня

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Баня могла быть незаконно оборудована на восьмом этаже многоквартирного дома в Анапе, где в пятницу произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.

«Есть информация, что на восьмом этаже была оборудована баня», – сообщил источник ТАСС.

Ранее администрация Анапы сообщала, что дом не является самостроем.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края одтвердили, что дом не является проблемным объектом, он был введен в эксплуатацию административным путем в 2008 году, газифицирован. «Сообщений о проблемах с точки зрения эксплуатации от жителей не поступало. Организована проверка, на место выезжал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко», – отметили в пресс-службе, уточнив, что причины возгорания устанавливаются.

«Поврежден весь восьмой этаж – 24 квартиры. Это крыша и мансарда», – сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

В региональном центре мониторинга и прогнозирования ЧС сообщили, что ветер, который поднялся в четверг и мешал тушить пожар в многоэтажке Анапы, стихает.

«Ветер в Анапе сейчас постепенно ослабевает. В 6 утра порывы достигали 15 метров (в секунду). Часам к 10 он должен стихнуть», – передает РИА «Новости» сообщение учреждения «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. По данным администрации Анапы, эвакуированных направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Подготовлена гостиница для расселения.

Организована прокурорская проверка по факту пожара на мансарде многоэтажки, по предварительным данным, дом не является самостроем.

Ранее в пятницу на мансардном этаже восьмиэтажного дома на ул. Лазурная в Анапе произошло возгорание, пожар локализован на площади 3 150 кв. метров. Мансардный этаж, где расположены 24 квартиры, полностью выгорел. Эвакуированы 300 человек, предварительно, никто не пострадал. По данным администрации Анапы, людей доставляют к пункту обогрева и питания, для временного размещения готовят гостиницу.