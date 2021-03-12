Исландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

12.03.2021, 6:54, Новости дня

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Исландия решила на время остановить вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о тромбах у привившихся и якобы связанным с этим смертельным случаем в Дании, сообщил директорат здравоохранения страны.

«В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В директорате пояснили, что в стране на данный момент не выявлено случаев возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.

Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

После этого аналогичные ограничения приняли в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, а также в Италии и Норвегии.