США собрались разместить новые группы войск в Европе и АТР

12.03.2021, 6:54, Новости дня

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В Европе планируется разместить одну новую оперативно-тактическую группу армии США, еще две, вероятно, разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил начальник штаба армии Джеймс Макконвилл.

Эти соединения пока формируются и оснащаются, их «создают прямо сейчас», сказал он. При этом Макконвилл «не готов сказать», где именно развернут подразделения. По его словам, они будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности. Также у военных будут средства для ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства и ПРО. Пентагон называет данные подразделения многосферными оперативно-тактическими группами, передает ТАСС.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США. Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии.