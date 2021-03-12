Пожар произошел на заводе Tesla в США

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12.03.2021, 6:54, Новости дня
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Во Фримонте (Калифорния, США) произошел пожар на территории завода по производству электромобилей Tesla, сообщают СМИ.

Сотрудники Tesla принялись тушить огонь с помощью песка. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин. Пожар начался в строящемся здании, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на KRON4 и Fox.

В феврале на фоне снежной бури в США работа завода Tesla остановилась на два дня из-за проблем с комплектующими. В мае 2020 года Илон Маск возмутился отказа санитарных властей Калифорнии из-за коронавируса дать Tesla разрешение возобновить производство. Маск объявил о переносе штаб-квартиры из Пало-Альто и не исключил, что завод во Фримонте также может быть перенесен.



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