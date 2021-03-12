 

Компания Amazon бросает все силы на создание домашних роботов

12.03.2021, 6:10, Новости дня
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По мнению экспертов, новый проект компании Amazon по созданию домашних роботов может обернуться очередным провалом. В сети недавно появилась информация о том, что гигант интернет-торговли бросает все силы на разработку линейки устройств Vesta, которые должны стать помощниками по дому.

Как стало известно, компания уже создала большую команду специалистов, которую Amazon постоянно расширяет, вовлекая все новых и новых специалистов.

Однако эксперты напоминают о прошлом провале, когда тот же самый Amazon с большими амбициями пытался создать Fire Phone – смартфон под собственным брендом, то дело закончилось убытками на сумму около 200 млн американских долларов. Впрочем, финансовую стабильность компании это не пошатнуло.



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