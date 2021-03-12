 

В степях Причерноморья скифы могли вести оседлый образ жизни

12.03.2021, 6:10, Новости дня
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Далеко не все скифские племена были кочевыми, утверждают ученые. Последние исследования доказывают, что в степях Причерноморья люди в древности вели оседлый образ жизни и занимались земледелием.

Также скифы из данного региона разводили скот. Но делали это как крестьяне в более поздний период, оставаясь на месте и строя свои поселения.

Как поясняют ученые, сведения о скифах очень скудные. Правда, о них писал Геродот, но сами они не имели письменности, живя во множестве племен, которые занимали огромные территории в Евразии. Считается, что скифские племена как нечто единое существовали до IV века нашей эры. А начало их истории относят к VIII веку до нашей эры. Основные сведения о них наука черпает из археологических исследований.



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