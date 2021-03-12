Ученые рассказали, кого трудно напугать страшными историями

12.03.2021, 6:10, Новости дня

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Последствиями такого расстройства, как афантазия, является невозможность создавать мысленные образы, поясняют ученые. Недавно исследователи провели ряд экспериментов, в которых приняли участие 46 добровольцев. Целью было установить, действительно ли люди с афантазией совсем не боятся слушать страшные истории.

Ответ оказался положительным. Слушая прочитанные страшные истории, только люди с нормальным воображением пугались. Внешне это могло быть незаметно, но подключенные к коже электроды фиксировали явное повышение активности.

У тех, кто страдает от афантазии, все наоборот. Какие бы страшилки ин не рассказывали, они оставались безразличными. Очевидно, им стоило продемонстрировать страшное видео, говорят специалисты. А устная речь на них не воздействует.