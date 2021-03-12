 

Песков уточнил детали послания президента Федеральному собранию

12.03.2021, 6:04, Новости дня
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Планируется, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы готовимся к очному формату», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, дата оглашения послания еще не определена. «Когда будут сроки – мы их назовем», – сказал он.

На вопрос о том, будет проводится это мероприятие до осенних выборов в Госдуму и будет ли послание обращено в том числе к нынешнему составу нижней палаты парламента, Песков уточнил: «Конечно, к нынешнему».

Ранее Песков сообщал, что дата послания президента парламенту «сдвигается вправо», но точных сроков пока нет.



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