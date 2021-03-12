В РПЦ выступили против «дешевой кремации» как альтернативы погребению

12.03.2021, 6:04, Новости дня

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Строительство крематориев во всех российских городах, предоставляющих дешевые услуги, неприемлемо, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешевые «услуги», видится неприемлемым», – сообщил Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, власти должны создать все условия, чтобы погребение родственников было «материально и организационно» доступно всем, кто придерживается соответствующих религиозных традиций.

Он обратил внимание на Сарапульскую епархию РПЦ, выступающую против строительства крематория в городе Сарапул, и отметил, что церковь никогда не отказывала в заупокойном поминовении кремированных.

«Церковь никогда не отказывала в заупокойном поминовении кремированных, зная о том, что многие родственники усопших вынуждены принимать такое решение, не имея выбора. Но принадлежность к христианству не предполагает сознательного выбора в пользу предания тел огню», – добавил Легойда.