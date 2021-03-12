Стало известно об атаках Израиля на танкеры с иранской нефтью

12.03.2021, 6:04, Новости дня

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С конца 2019 года Израиль организовал не менее десятка атак на танкеры, которые везли нефть из Ирана в Сирию, сообщают СМИ.

Источники Wall Street Journal сообщают, что для атак, которые проводились, в частности, в Красном море, использовались морские мины и другие вооружения. Из-за повреждений как минимум двум танкерам пришлось вернуться в иранские порты. О потопленных судах информации не поступало. Wall Street Journal пишет, что в феврале лица, которые, предположительно, действовали в интересах Израиля, заминировали иранский танкер в районе Ливана. О том, чем операция закончилась, не сообщается. В Израиле не подтверждают причастность к атакам.

По информации WSJ, американская администрация Дональда Трампа «скрытно поддерживала» действия Израиля. Указывается, что Израиль не хочет, чтобы «доходы от нефтепродуктов использовали для финансирования экстремизма на Ближнем Востоке». Официальные лица США также сообщили, что Израиль пытается помешать Ирану в «доставке других грузов, в том числе вооружений, в регионе». Молчание Тегерана эксперты объясняют тем, что отсутствие реакции со стороны иранских военных может быть воспринято как «проявление слабости», передает ТАСС.

Напомним, сообщилось, что 25 февраля на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв. Израиль заподозрил Иран в атаке на корабль.