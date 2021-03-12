WT – Пентагон планирует сдержать «региональные амбиции» Китая с помощью ракет

12.03.2021, 5:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Командующий американскими вооружёнными силами в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон назвал Поднебесную «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности XXI века». Он призвал законодателей поддержать увеличение военного бюджета, чтобы США могли «обуздать» Китай, разместив в Азии ракеты большой дальности, передаёт The Washington Times.



Reuters

В рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином США планируют разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Об этом на заседании конгресса заявил командующий американскими вооружёнными силами в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон, пишет The Washington Times.

Пентагон требует значительно увеличить финансирование своих сил на индо-тихоокеанском направлении. В рамках этой инициативы Дэвидсон призвал законодателей выделить $4,7 миллиардов в оборонном бюджете следующего года на противостояние «растущему вызову» со стороны Китая.

По словам Дэвидсона, самая насущная потребность — это развёртывание наземной системы противоракетной обороны на острове Гуам. Она должна обеспечить круговую защиту от «потенциальной китайской атаки».

Администрация Джо Байдена всё ещё формулирует свой дипломатический курс и стратегию безопасности для Восточной Азии. Но Дэвидсон, который вскоре должен покинуть пост главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США, настаивает, что Китай является «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности XXI века».

«Коммунистическая партия Китая продвигает закрытую и авторитарную систему посредством внутреннего угнетения и внешней агрессии, что резко контрастирует с нашим свободным и открытым видением мира», — подчеркнул адмирал. На его взгляд, подобный подход Пекина «пагубно» сказывается на странах Индо-Тихоокеанского региона.

Адмирал заявил, что баланс сил в Азии смещается в пользу Поднебесной. В то время как Пекин расширяет свой арсенал, силы США в регионе в основном «остаются статичными». Подобный дисбаланс может «подтолкнуть Китай к одностороннему изменению статус-кво», прежде чем американские войска смогут дать «эффективный ответ».

КНР уже располагает высокоточными ракетами, в том числе DF-21 и DF-26. Последнюю Пекин называет «убийцей Гуама», потому что она может достичь острова, который является крупным центром размещения американских бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок и, следовательно, может стать ключевой целью в любом будущем конфликте, обращает внимание издание.

Вероятно, поэтому Дэвидсон предложил усилить существующую в регионе систему ПРО наступательными ракетами с радиусом действия более 310 миль. «Мы должны продемонстрировать, что любые амбиции Китая и любая угроза, которую он может создать в отношении Гуама, ему дорого обойдутся», — сказал адмирал.

Среди возможных вариантов Дэвидсон упомянул ракеты SM-6 и Maritime Strike Tomahawk. Они могут быть размещены на Гуаме или ближе к Китаю на территории регионального союзника США, например, Японии.

Адмирал добавил, что по мере роста военной мощи Китая возрастает риск того, что Пекин будет стремиться в одностороннем порядке изменить геополитический ландшафт в Азии в ближайшие годы. Чтобы не допустить такого развития событий, США необходимо укрепить структуру своих войск в регионе.

Между тем вопрос о том, получит ли Пентагон желаемое увеличение военных расходов на следующий год, остаётся открытым. Лидеры демократов в конгрессе, в том числе председатель комитета палаты представителей по Вооружённым силам Адам Смит, поставили под сомнение бюджетный запрос и возможность превзойти Китай в военном отношении на его «собственном стратегическом заднем дворе», заключает The Washington Times.