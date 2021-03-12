 

WT – Пентагон планирует сдержать «региональные амбиции» Китая с помощью ракет

12.03.2021, 5:22, Новости дня
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Командующий американскими вооружёнными силами в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон назвал Поднебесную «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности XXI века». Он призвал законодателей поддержать увеличение военного бюджета, чтобы США могли «обуздать» Китай, разместив в Азии ракеты большой дальности, передаёт The Washington Times.


Reuters

В рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином США планируют разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Об этом на заседании конгресса заявил командующий американскими вооружёнными силами в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон, пишет The Washington Times.

Пентагон требует значительно увеличить финансирование своих сил на индо-тихоокеанском направлении. В рамках этой инициативы Дэвидсон призвал законодателей выделить $4,7 миллиардов в оборонном бюджете следующего года на противостояние «растущему вызову» со стороны Китая.

По словам Дэвидсона, самая насущная потребность  это развёртывание наземной системы противоракетной обороны на острове Гуам. Она должна обеспечить круговую защиту от «потенциальной китайской атаки».

Администрация Джо Байдена всё ещё формулирует свой дипломатический курс и стратегию безопасности для Восточной Азии. Но Дэвидсон, который вскоре должен покинуть пост главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США, настаивает, что Китай является «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности XXI века».

«Коммунистическая партия Китая продвигает закрытую и авторитарную систему посредством внутреннего угнетения и внешней агрессии, что резко контрастирует с нашим свободным и открытым видением мира»,  подчеркнул адмирал. На его взгляд, подобный подход Пекина «пагубно» сказывается на странах Индо-Тихоокеанского региона.

Адмирал заявил, что баланс сил в Азии смещается в пользу Поднебесной. В то время как Пекин расширяет свой арсенал, силы США в регионе в основном «остаются статичными». Подобный дисбаланс может «подтолкнуть Китай к одностороннему изменению статус-кво», прежде чем американские войска смогут дать «эффективный ответ».

КНР уже располагает высокоточными ракетами, в том числе DF-21 и DF-26. Последнюю Пекин называет «убийцей Гуама», потому что она может достичь острова, который является крупным центром размещения американских бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок и, следовательно, может стать ключевой целью в любом будущем конфликте, обращает внимание издание.

Вероятно, поэтому Дэвидсон предложил усилить существующую в регионе систему ПРО наступательными ракетами с радиусом действия более 310 миль. «Мы должны продемонстрировать, что любые амбиции Китая и любая угроза, которую он может создать в отношении Гуама, ему дорого обойдутся»,  сказал адмирал.

Среди возможных вариантов Дэвидсон упомянул ракеты SM-6 и Maritime Strike Tomahawk. Они могут быть размещены на Гуаме или ближе к Китаю на территории регионального союзника США, например, Японии.

Адмирал добавил, что по мере роста военной мощи Китая возрастает риск того, что Пекин будет стремиться в одностороннем порядке изменить геополитический ландшафт в Азии в ближайшие годы. Чтобы не допустить такого развития событий, США необходимо укрепить структуру своих войск в регионе.

Между тем вопрос о том, получит ли Пентагон желаемое увеличение военных расходов на следующий год, остаётся открытым. Лидеры демократов в конгрессе, в том числе председатель комитета палаты представителей по Вооружённым силам Адам Смит, поставили под сомнение бюджетный запрос и возможность превзойти Китай в военном отношении на его «собственном стратегическом заднем дворе», заключает The Washington Times.



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