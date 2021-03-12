 

Das Erste – Совбез ООН призвал военных Мьянмы вернуться к демократии

12.03.2021, 5:22, Новости дня
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Все 15 членов СБ ООН единогласно поддержали заявление, призывающее захвативших власть в Мьянме военных вернуться к демократии. В документе содержится требование о немедленном освобождении членов правительства Мьянмы. Отмечается, что заявление поддержал даже дружественный Мьянме Китай.


Reuters

СБ ООН единогласно призвал захвативших власть в Мьянме военных вернуться к демократии, пишет Das Erste. В совместном заявлении все 15 членов Совбеза осудили насилие путчистов против мирных протестующих.

C заявлением (идущим в иерархии ООН ниже резолюции, но всё равно остающимся в официальном протоколе) согласился даже дружественный Мьянме Китай, отмечает издание. Оно было разработано Великобританией и содержит в себе требование о немедленном освобождении членов правительства, включая главу правительства Аун Сан Су Чжи, заключённую под стражу с момента военного путча, произошедшего 1 февраля. Кроме того, в заявлении выражается поддержка демократическим переменам последних лет в Мьянме.

По словам постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня, сейчас пришло время для деэскалации, дипломатии и диалога. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что Вашингтон и его иностранные партнёры будут работать над тем, чтобы привлечь к ответственности участников путча и инициаторов насилия.

Как пишет Das Erste, почти одновременно с этим в Вашингтоне объявили о введении санкций против двух членов семьи военного лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна. Отмечается, что штрафные меры были введены Министерством финансов США. 



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