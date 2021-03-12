 

УП – польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича

12.03.2021, 5:22, Новости дня
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Мэр польского города Замостье Анджей Внук заявил о приостановке отношений с украинским Тернополем из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Как пишет «Украинская правда», Внук добавил, что поведение депутатов Тернопольского городского совета явно противоречит заявлениям исполнительной власти о совместной работе по сохранению польского и украинского наследия, развитию международного сотрудничества и сохранению памяти о городе.


Reuters

Польский город Замостье приостановил отношения с украинским Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА* Романа Шухевича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на заявление, опубликованное 10 марта мэром Замостья Анджеем Внуком.

«Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа», — отметил Анджей Внук.

Он заявил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тарнополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием «Общая история двух городов — Тернополя и Замостья» реализован не будет.

Оба города собирались реализовать проект, для которого они получили финансирование из фондов ЕС в рамках Программы приграничного сотрудничества Польша — Белоруссия — Украина. 

Внук отметил, что поведение депутатов Тернопольского городского совета явно противоречит заявлениям исполнительной власти — мэра и аппарата местного самоуправления — о совместной работе по сохранению польского и украинского наследия, развитию международного сотрудничества и сохранению памяти о городе.

«Я верю, что наши украинские партнёры поймут, что любая инициатива по прославлению военных преступников имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа», — заявил мэр Замостья.

Как напоминает издание, на сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

Это решение осудил посол Израиля на Украине Джоэль Лион. В МИД Украины заявили, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.  

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 



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