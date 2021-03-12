 

В Индийском океане начал зарождаться новый континент

12.03.2021, 5:20, Новости дня
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Совместное исследование ученых из Австралии и Франции позволило прийти к выводу о том, что на дне Индийского океана начал формироваться новый континент.

Данное открытие стало настоящей сенсацией в научном мире, так как факты в буквальном смысле противоречат общепринятой теории. До сих пор принято считать, что новые континенты могут образовываться только на границе уже существующих. Здесь же явно растет материк, оторванный от суши.

Все дело в толщине тектонических плит, говорят ученые. На морском дне она тоньше, поэтому до сих пор все считали, что там ничего образоваться не может. Но последнее исследование опровергли теорию, заставив ученых задуматься над новыми версиями.



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