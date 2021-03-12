 

Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

12.03.2021, 5:14, Новости дня
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Советский и российский композитор, народный артист РФ Виктор Лебедев ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«Виктор Михайлович Лебедев скоропостижно умер сегодня утром», – передает сообщение ТАСС.

Причина смерти не сообщается. Отпевание состоится утром 16 марта в Спасо-Преображенском соборе.

Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С 1960 года преподавал в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской. Лебедев был профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры и заведующим кафедрой мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986), награжден орденом Почета (2001) и орденом Дружбы (2011).

Лебедев стал автором музыки ко множеству фильмов, среди его самых известных работ: «Гардемарины, веред!» (1987), «Ищите женщину» (1982 год), «Небесные ласточки» (1976 год), «Будьте моим мужем» (1981 год), «Зависть богов» (2000 год). Последняя его работа в кино – музыка к фильму «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего (2013 год). Писал музыку к спектаклям, мультфильмам, также в числе его творческого наследия – оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.

19 января стало известно о смерти композитора Алексея Евсюкова.



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