Волонтер: Добровольцы знают проблемы населения и смогут успешно их решать в качестве политиков

12.03.2021, 5:14, Новости дня

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«За прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике.

«Волонтеры идут в политику, поскольку видят: обычные граждане, которым мы помогали и помогаем, поддержат волонтеров на выборах, будут поддерживать и дальше, когда те уже станут политиками. Когда вчерашние добровольцы станут депутатами или управленцами, то они, в свою очередь, через органы власти смогут успешно решать проблемы, которые им не удавалось решить ранее», – считает координатор по молодежным проектам регионального исполкома ОНФ в Красноярском крае, координатор команды «Молодежка ОНФ» в регионе Глеб Химич.

«Многие рядовые граждане верят в то, что волонтеры-политики смогут «разрулить» накопившиеся актуальные проблемы в ЖКХ, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах. В разгар пандемии многие добровольцы пытались решать проблемы рядовых россиян на своем уровне, но их работа иногда заходила в тупик, потому что законодатели не могли оперативно принимать соответствующие законы. В свою очередь, чиновники не успевали готовить нужные подзаконные акты, хотя в том же здравоохранении реагировать на события надо было очень быстро. Если волонтерская молодежь изберется в Госдуму, то сильно поспособствует ускорению работы государственного аппарата», – надеется собеседник.

«Не исключаю, что наша организация ближе к сентябрю начнет получать предложения баллотироваться в Госдуму от разных партий», – прогнозирует Химич. «Совершенно необязательно, что добровольцы будут баллотироваться только от «Единой России», – считает он.

Как отмечает Химич, среди красноярских волонтеров – много молодежи, начиная с 16-17 летнего возраста, и при этом практически все активисты – беспартийные. «У нас сложились хорошие отношения с нашими подшефными. Нам они полностью доверяют, потому, что воспринимают как людей, которые еще не испорчены долгим пребыванием во властных структурах. Среди них распространено мнение, что большинство чиновников слишком сухо, безразлично относится к проблемам простых россиян, которые обращаются к ним с различными просьбами. А вот сами молодые волонтеры, как правило, не позволяют себе такой безразличный подход. Это было особенно заметно в разгар распространения коронавируса, когда многие добровольцы откликались на любые просьбы о помощи, которые к ним поступали, причем работали с риском для своего здоровья», – поделился собеседник.

Напомним, в ходе встречи с активистами движения «Мы Вместе» 4 марта президент Владимир Путин одобрил идею об участии волонтеров в политике, которую озвучил один из участников встречи. В этом году пройдут выборы не только в Госдуму, но и в парламенты в 39 субъектах федерации, напомнил глава государства. «Разумеется, я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – говорил Путин.

В разгар пандемии активисты движения в Пермском крае получало реальную помощь только от «Единой России», вспоминает руководитель штаба Акции взаимопомощи #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина. «Приходили еще активисты из «молодежки» ЛДПР, но ресурсную и организационную помощь мы получали только от единороссов. Других же партий просто не было ни видно, ни слышно», – констатировала Зацепурина.

При этом, как и Химич, собеседница уверена, что волонтерская деятельность не должна сливаться с деятельностью лишь одной какой-то партии. «Волонтеры – социально активные ответственные люди, которые знают реальные проблемы населения. Если они за что-то берутся, то доводят до ума, иначе страдает их же репутация в глазах простых людей. В этом смысле волонтеры – хорошие кандидаты для того, чтобы брать на себя принятие решений, полезных для всего общества. А это, по-моему, и есть политика», – сказала Зацепурина.

«Многие считают, что политика – это только партии, предвыборная борьба. Нет, прежде всего, это работа на общество, попытка добиться лучшей жизни для сограждан, и помощь им в тяжелых ситуациях, – отмечает Зацепурина. – Я поняла слова Владимира Владимировича так, что добровольцам надо активнее претендовать на участие в работе муниципальных, региональных органов власти, а не только в общественных организациях, которые взаимодействуют с властями. В первую очередь выдвигаться в депутаты, конечно, стоит координаторам волонтерской деятельности, – тем, кто может обобщить проблемы, кто знает пути взаимодействия с разными госструктурами».

В свою очередь, руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов высказал мнение, что уже в рамках предварительного голосования (так называемых праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году примет «широкий спектр общественных объединений».

«Во время пандемии большое количество НКО перепрофилировали свою деятельность и направили ее на борьбу с коронавирусом. С помощью всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» удалось вовлечь большое количество организаций в волонтерскую деятельность. Теперь мы видим, что для этих людей есть дополнительные возможности, – сообщил Демидов. – Это закономерно, потому что «Единая Россия» первая открыла волонтерские штабы во время пандемии и смогла скоординировать большое количество общественных организаций». Предварительное голосование «Единой России» пройдет в период с 24 по 30 мая.