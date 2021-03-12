 

NTD – в Великобритании впервые за 30 лет нашли метеорит

12.03.2021, 4:32, Новости дня
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В Великобритании впервые за последние три десятилетия нашли фрагмент метеорита. Как передаёт NTD, найденный камень считают уникальным ещё и потому, что в стране метеориты такого типа ещё не находили: он содержит в себе все элементы, которые присутствовали при зарождении Солнечной системы.

Этот небольшой кусочек камня стал важной находкой для британских учёных. Это первый фрагмент метеорита, обнаруженный в стране за последние три десятилетия.

ЭШЛИ КИНГ, сотрудник Национального музея истории: Для нас это возможность, которая выпадает раз в жизни. Очень редко когда случается, что видишь падение метеорита на Землю, а потом его находишь.

Этот камень считают уникальным ещё и потому, что в Великобритании метеориты такого типа ещё не находили.

ЭШЛИ КИНГ: Это углеродистый хондритовый метеорит. То есть его история уходит корнями в зарождение нашей Солнечной системы. Этому камню 4 миллиарда 600 миллионов лет. Он содержит все элементы, которые были здесь, когда наша система формировалась. И из них были созданы астероиды, кометы и планеты, такие как Земля.

Изначально учёные увидели метеор в небе к северу от города Челтнем. Они предположили, что могли остаться кусочки метеорита, поэтому попросили местных жителей поискать необычные камни у себя на участках и в окрестностях.

В итоге стали звонить из городка Уинчкомб. Камень нашли на родительской ферме этого молодого человека.

ЛАКЛЕНД БОНД, местный житель: К нам приехали учёные, постучали в дверь и сказали, что на наш участок, возможно, упал метеорит. Попросили немного поискать.

Жители Уинчкомба надеются, что их городок теперь войдёт в историю.

ЖЕНЩИНА: Мы считаем, что это удивительно. У людей появился повод выйти и немного погулять. Не то чтобы раньше поводов не было, но теперь повод довольно веский.

МУЖЧИНА: Прекрасная новость, да. Это сделает Уинчкомб популярнее.

В предыдущий раз метеорит в Великобритании находили в 1991 году.

Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.



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