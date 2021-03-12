Ученые рассказали, почему человеческий мозг искажает воспоминания

12.03.2021, 4:30, Новости дня

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Ученые исследовали механизм запоминания, который использует человеческий мозг. Вывод, к которому они пришли, говорит о том, что каждый из нас автоматически искажает факты. В частности, это касается преувеличению разницы между похожими событиями.

Как отмечают специалисты, это необходимо хотя бы для того, чтобы лучше запомнить информацию. По значительным различиям, которые мы, на самом деле, просто придумываем, нам легче идентифицировать то или иное событие.

Таким образом, становится понятно, почему со временем память постепенно ухудшается. Кроме чисто физиологических проблем, человек сталкивается с тем, что у него уже исчерпаны все яркие впечатления. События будто начинают повторяться, становясь очень похожими одно на другое.