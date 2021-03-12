 

Ученые рассказали, почему человеческий мозг искажает воспоминания

12.03.2021, 4:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые исследовали механизм запоминания, который использует человеческий мозг. Вывод, к которому они пришли, говорит о том, что каждый из нас автоматически искажает факты. В частности, это касается преувеличению разницы между похожими событиями.

Как отмечают специалисты, это необходимо хотя бы для того, чтобы лучше запомнить информацию. По значительным различиям, которые мы, на самом деле, просто придумываем, нам легче идентифицировать то или иное событие.

Таким образом, становится понятно, почему со временем память постепенно ухудшается. Кроме чисто физиологических проблем, человек сталкивается с тем, что у него уже исчерпаны все яркие впечатления. События будто начинают повторяться, становясь очень похожими одно на другое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Глава ВАДА назвал допинговый кризис в РФ «величайшим скандалом» в спорте

28.07 / Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе

02.08 / Украина занимает восьмое место в Европе по количеству заболевших COVID-19 – Ляшко

16.02 / В Великобритании обнаружили очередной новый штамм мутировавшего коронавируса

14.01 / Исполнительным директором ДТЭК назначен Сахарук

30.08 / «Билайн» подключает eSIM в 16 регионах России

25.02 / Роскачество предупредило об опасности Clubhouse

21.10 / В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса

17.12 / Решение парламента Молдовы о статусе русского языка очень опасное – Данилов

28.08 / Немцы оценили необходимость вмешательства ЕС в дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска