 

Закон всемирного тяготения проверили рекордно слабой гравитацией

12.03.2021, 4:30, Новости дня
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Последние исследования гравитации, проведенные группой ученых, еще раз подтвердили, что в масштабах Вселенной законы ньютоновской физики не действуют.

Специалисты использовали для своих экспериментов сверхслабое гравитационное поле, при помощи которого сумели провести необходимые моделирования.

Они также пришли к выводу о том, что Вселенная развивается не так, как описано в теории относительности Эйнштейна. Однако квантовая механика действительно здесь подходит как нельзя лучше, утверждают ученые. Исследования в данном направлении помогут науке лучше понять процесс формирования окружающего материального мира, а также расскажут о том, как и почему существует наша Вселенная.



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