Подельницу Плахотнюка приговорили к 10 годам за вывод из РФ 126 млрд рублей

12.03.2021, 4:24, Новости дня

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Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также Платон назначено наказание в виде конфискации имущества. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Волк сообщила, что Платон в 2013–2014 годах была «активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон», а также известный молдавский политик Владимир Плахотнюк. Вместе с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым и другими соучастниками Платон незаконно вывела из РФ свыше 126 млрд рублей, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей. Кроме того, заочное обвинение предъявлено другому фигуранту дела – молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому. Плахотнюк и Вячеслав Платон объявлены в международный розыск.

Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. Однако в мае 2020 года сообщалось, что дело признано генпрокуратурой Молдавии сфальсифицированным. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.