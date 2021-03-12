 

Варшава заявила о праве на «адекватный ответ» Минску

12.03.2021, 4:24, Новости дня
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Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач прокомментировал решение Минска выслать польских дипломатов из Белоруссии.

Как сообщил Пшидач, в связи с решением Белоруссии «о высылке очередных двух польских дипломатов» Варшава «оставляет за собой право адекватного ответа» Минску, передает РИА «Новости».

11 марта в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему заявили о нецелесообразности присутствия на территории Белоруссии руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно. При этом польской стороне была вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Белоруссии, передает ТАСС.

Напомним, скандал разразился из-за участия Войцеховского в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» – членов польского антикоммунистического подполья. Консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть страну за «героизацию нацизма». Польша в ответ сообщила, что высылает белорусского дипломата.



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