 

Песков сообщил об увеличении числа кибератак на сайт Кремля

12.03.2021, 3:34, Новости дня
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Сайт Кремля за последнее время стал чаще подвергаться хакерским атакам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, пресс-секретарь сказал: «У нас ничего не сбивалось. У меня все работало». При этом Песков подтвердил, что число атак на сайт Кремля увеличилось: «Да, оно все время растет». «У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», – приводит его слова ТАСС.

Также Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента РФ Владимира Путина контакты с саудовским руководством накануне последней министерской встречи ОПЕК+, заявил: «Нет, не было». Песков отметил, что глава российского государства высоко оценил работу вице-премьера Александра Новака.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин может очно принять участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума, запланированного на июнь: «Частично это будет очный формат, частично – онлайн». Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом Песков сообщил, что решение о проведении Восточного экономического форума в 2021 году еще не принималось.



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