 

В МВФ независимость Нацбанка Украины назвали сверхважной для продолжения сотрудничества

11.03.2021, 22:38, Новости дня
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Независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных органов является сверхважным принципом для финансовой стабильности страны и для продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом. Об этом 11 марта заявил на брифинге в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, пишет “Укринформ”.

“Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины – одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим”, – сказал Райс.

По его словам, МВФ рассматривает обеспечение независимости центробанков как ключ к макроэкономической и финансовой стабильности, доверию инвесторов и защите финансовой системы.

Райс напомнил, что для Фонда важным фактором является сохранение независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов.

Замглавы Офиса президента Юлия Свириденко 10 марта заявила, что через несколько месяцев Украина сможет решить ключевые вопросы в переговорах с МВФ. 

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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