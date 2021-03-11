Полиция нашла мертвой семилетнюю девочку, которую искали в Херсонской области несколько суток

11.03.2021, 21:48, Новости дня

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Правоохранители 11 марта нашли мертвой семилетнюю Марию Борисову, которая пропала 7 марта в селе Счастливое Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

8 марта полиция сообщала, что ребенок вечером 7 марта ушел из дома и не вернулся.

“Девочка играла с друзьями возле места своего проживания, около 17.30 исчезла и до настоящего времени не вернулась”, – писала пресс-служба полиции в Facebook.

Сегодня тело девочки нашли в недостроенном сельскохозяйственном помещении одного из домовладений в Счастливом.

По информации пресс-службы, эксперты установили, что смерть ребенка была насильственной.

“При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение”, – говорится в сообщении.

Замначальника областной полиции Николай Вербицкий уточнил, что тело нашли недалеко от места проживания ребенка.

“Кроме этого, на теле девочки выявлены также телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что она стала жертвой полового преступления… Прорабатываем активно в качестве возможных потенциальных подозреваемых жителей села. Есть определенные наработки”, – сказал он.

Уголовное производство, которое было открыто по факту исчезновения ребенка, переквалифицировано в п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

ВИДЕОВидео: Поліція Херсонщини / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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