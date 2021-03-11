Не отказ от вакцинации, а наличие иммунитета. В Черновицкой больнице объяснили, почему не стали делать прививки от COVID-19

11.03.2021, 20:58, Новости дня

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Врачи и медики Черновицкой городской больницы №3 опровергли заявления о тотальном бойкоте вакцинации от коронавируса. По их словам, они не спешат делать прививки из-за наличия иммунитета. Об этом сообщает местное агентство АСС.

“У нас вообще вопроса об отказе нет. Это некорректно сказано. У нас многие медики переболели, и они обладают выраженным иммунитетом”, – заявил гендиректор больницы №3 Виктор Проц.

По словам медиков, в больнице №3 четверть из 260 работников переболели коронавирусом, еще больше перенесли болезнь “на ногах” и получили иммунитет.

“У 90% персонала [среди тех, кто болел и не болел] есть иммуноглобулин G. У нас есть защита. Если человек имеет иммунитет, то вопрос стоит так: нужно ли нам в первую очередь прививаться, может, ту дозу вакцины отдать человеку, у которого вообще иммунитета нет?” – сказала Татьяна Захарчук, заведующая инфекционным отделением больницы №3.

В Черновицкой области местные власти отмечают, что в ряде больниц сотрудники отказываются от вакцинации от COVID-19. Так, по данным областных властей, в городской больнице №4 согласились на прививку лишь три работника, в Черновицкой городской больнице №3 не изъявил желания вакцинироваться ни один врач.

Большинство медиков Герцаевской районной больницы отказались вакцинироваться по религиозным убеждениям, писало Общественное.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 11 марта в Украине вакцинировали почти 29,4 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. По состоянию на 11 марта записалось уже 220 тыс. человек.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До конца марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

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