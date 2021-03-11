Ученые объяснили аномальный разброс температур в четверг в Москве и Подмосковье

11.03.2021, 19:42, Новости дня

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Перепад температур в Москве и Подмосковье в четверг произошел из-за городской застройки, сообщил доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.

«Последний, по-настоящему «зимний» день второй недели марта принес нам практически рекордные микроклиматические различия в Московской области. Посмотрев на карту температур за 6 часов утра четверга можно видеть гигантские термические контрасты (метеорологи называют это также городским островом тепла) между центром Москвы (район Балчуга) и Подмосковьем», – сказал Константинов РИА «Новости».

По его словам, в центре города температура составляла минус 14,7 градуса, во Внуково этот показатель был ниже на 7 градусов, в Домодедово термометр опустился до минус 25,6, в Наро-Фоминске – до минус 26,7, в Черустях – до минус 30,9.

«И это все только в пределах Московской области. Для того, чтобы достигнуть такой разницы температур по вертикали, надо подняться на гору высотой примерно 2200 метров (например от побережья Сочи до самой высокой точки Красной Поляны или взойти на самую высокую точку Австралии», – добавил специалист.

Такая разница температур способна создавать свои системы атмосферной циркуляции, это значит, что воздух медленно движется от пригородов к центру Москвы, подчиняясь разным атмосферным давлениям.

«Создается полный аналог морского бриза. Это явление так и называется: городской бриз. Наблюдать его довольно сложно – обычно таких температурных контрастов не бывает, и оно частенько «забивается» более сильным фоновым ветром. Но этой ночью шансы вполне были», – указал ученый.