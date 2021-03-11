Голубовская: Учитывая печальное состояние наших институций, Украина неплохо справилась с пандемией COVID-19. Прежде всего, за счет самоотверженности медиков

11.03.2021, 19:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ровно год назад ВОЗ объявила, наконец, пандемию…

После Китая, после беспрецедентной доселе вспышки в Италии, возникшей после того, как эмоциональные итальянцы целую ночь 19 февраля праздновали свою победу в 1/8 Лиги чемпионов, что привело к быстрому распространению заболевания с коллапсом систем здравоохранения… 20 тыс. медработников, пенсионеров, вернули на работу. За короткий промежуток времени Италия с числом жителей в 23 раза меньшим, чем в Китае, за восемь недель обогнала его по количеству больных, при этом 46% из них были в Ломбардии.

На момент объявления пандемии в мире было 76 367 заболевших и около 5000 умерших.

Что привнесла (или вскрыла) эта пандемия плохого?

кризис доверия к различным институтам, в т.ч. ВОЗ;

недостаток специалистов в области инфекционных болезней, дефицит коек заставил весь цивилизованный мир сдвинуть акценты в сторону оказания помощи только тяжелым и очень тяжелым больным, что, естественно, не совсем правильно, вернее, совсем неправильно, ибо на этой стадии эффективность любых вмешательств ниже;

изменяющиеся, вызывающие громогласные дискуссии в обществе подходы к терапии без доказательств (неизбежно в данной ситуации), принятые исходя из исторического опыта и патогенетических особенностей заболевания;

во всех странах “обнажились” проблемы, связанные с несовершенством систем противодействия инфекциям.

Что привнесла эта пандемия хорошего?

в нашей стране, однозначно, изменилось отношение общества к медработникам, инфекционные стационары получили финансирование готовности (а не за пролеченный случай), мы вернулись к подготовке страновых нормативных документов (стандартов оказания медпомощи, протоколов);

прекращено уничтожение лабораторных центров, многих эпидемиологов вернули на работу, Украина оказалась пятой страной в мире, создавшей свои тесты ИФА и т.д.;

в рабочих группах министерства, в штабах можно увидеть реальных профессионалов и даже вернулось “страшное” понятие – главный санитарный врач.

Конечно, проблем много и много политики… Но в целом, я думаю, Украина неплохо справилась (учитывая то печальное состояние, в котором находились наши разные институции) прежде всего за счет самоотверженной работы медиков, консолидации общества и профессионализма наших коллег…

Этот год был чрезвычайно тяжелым для всех. Многие потеряли своих родных и близких, многие коллеги ушли от нас навсегда. Сплошная неутихающая боль тяжелым камнем лежит на сердце, ибо каждый день мы несем новые и новые потери.

Сейчас, боюсь, мы переживаем самый тяжелый период эпидемии. Поэтому расслабляться рано. Но – обязательно переживем.

И все будет хорошо.

Источник: Ольга Голубовская / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—