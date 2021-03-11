Жена Эрнста заявила, что не обязана мужу своей успешной карьерой

11.03.2021, 19:18, Новости дня

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Жена генерального директора российского “Первого канала” Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст в интервью, которое 11 марта опубликовано на сайте издания “Собеседник”, опровергла предположение журналистов, что благодаря супругу получила главные роли в сериалах, которые транслируются на возглавляемом им канале.

“Я не связываю свой успех с мужчиной, а те, кто так думает, – это их представление о мире”, – заявила актриса.

Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. У пары есть трое детей, подробности о которых они скрывают.

Софья Эрнст дебютировала на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году, сыграв в спектакле российского режиссера Ренаты Литвиновой “Северный ветер” одну из ролей. Актриса также сыграла главные роли в сериалах “Угрюм-река” и “Содержанки”, которые выходят на “Первом канале”.

В январе 2021 года стало известно, что полиция расследует инцидент, во время которого Софью Эрнст на сцене МХТ имени Чехова посыпали бутафорским снегом с гвоздями.



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