СНБО одобрил проект стратегии деоккупации Крыма – Данилов

11.03.2021, 19:18, Новости дня

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Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма. Об этом на брифинге 11 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма”, – сказал он.

По его словам, в рабочей группе по подготовке документа участвовали представители Меджлиса крымскотатарского народа.

“В аппарате СНБО тщательно изучили все документы. Могу сообщить, что в 2008 году СНБО Украины принял решение [которое было введено в действие указом президента], им Кабинету Министров Украины было поручено в течение двух месяцев предложить законопроект, который мог урегулировать вопрос прекращения пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации с 2017 года. К сожалению, этот законопроект не был разработан и это был первый кирпич, который начал разрушать всю систему нашей безопасности”, – сказал Данилов.

Он отметил, что это привело к подписанию в 2010 году Харьковских соглашений, которые “в беспрецедентно короткий срок, через четыре дня, были ратифицированы депутатами Верховной Рады.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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