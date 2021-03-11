“Я не был большим сторонником певиц”. Джеджула рассказал, почему не женился на Димопулос

11.03.2021, 19:18, Новости дня

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Украинский ведущий Андрей Джеджула в интервью, которое 11 марта вышло на YouTube-канале Dorotye, заявил что инициатором расставания с матерью своего сына Даниэля, экс-участницей украинской группы “ВИА Гра” Сантой Димопулос был он.

По словам ведущего, после расставания, у каждого из них своя жизнь.

“Мы были в отношениях. Мы жили вместе. Но я с ней не был ни расписан, ни венчан”, – подчеркнул Джеджула.

По словам ведущего, расписаться им мешали “отвлекающие факторы”. Он признался, что был против того, чтобы Димопулос строила карьеру певицы.

“Я не был большим сторонником певиц после [певицы, бывшей девушки] Тани Найник. Мне уж очень не захотелось ничего иметь общего с певицами”, – сказал Джеджула.

Он отметил, что первым предложил Димопулос расстаться.

“Сейчас мы воспитываем ребенка, и как оно было тогда? Я свои обиды закусил. Хочу ту ситуацию отпустить. Это просто мать моего ребенка. Я ей признателен, что она мне родила такого чудесного пацана”, – подытожил он.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

В отношениях у Джеджулы и Димопулос родился сын Даниэль (2008). После расставания артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Игоря Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

Джеджула женат на Юлии Леус. 25 февраля 2021 года ведущий сообщил, что стал отцом. Дочь Аделина – первый общий ребенок пары.

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