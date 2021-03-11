 

Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна

11.03.2021, 17:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.

Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.

Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Браконьеры застрелили тигра Павлика

15.08 / Для белорусов победа над Лукашенко – это только первый левел. Потом придется противостоять Путину

19.12 / На МКС начали искать еще одно место утечки воздуха

21.01 / Глава НБУ высоко оценивает шансы на пересмотр программы с МВФ

26.12 / Политолог разъяснил цель новой провокации Любови Соболь

11.02 / Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики над Черным морем

10.02 / Нефть подешевела в рамках коррекции после продолжительного ралли

01.09 / Свидетель защиты Ефремова со скандалом покинул судебное заседание

06.02 / Обновленные универсалы Lada Largus FL добрались до дилеров

21.01 / Россиянам посоветовали привыкать к аномальной погоде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска