Россияне признались в неспособности защитить персональные данные в Сети

11.03.2021, 17:12, Новости дня

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Больше половины жителей РФ считают, что не способны сами защитить свои персональные данные в Сети, такие данные содержатся в опросе Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

«Большинство пользователей (84%) чувствуют бессилие перед возрастающими рисками утраты контроля над их данными в сети. Более половины признают, что не могут самостоятельно защититься от кражи персональной информации (52%), обеспокоены тем, что их действия могут быть записаны и проанализированы (55%). Противоположного мнения придерживаются 29% и 36% соответственно. В результате у людей формируется страх перед использованием цифровых сервисов и стремление избегать их», – цитирует исследование ТАСС.

Большинство россиян полагают, что основным способом защиты от потери персональных данных является избегание ситуаций, создающих потенциальную угрозу утечки такой информации. 73% респондентов пытаются избегать указывать личные данные в интернете, и предпочитают оплачивать покупки при получении (61%).

Какие-либо действия для управления доступом к персональным данным в Сети для себя или членов семьи совершали за последний год 65% опрошенных, никаких шагов не предпринимали 23%.

Чтобы защитить личные данные, опрошенные чаще прибегали к вариантам, не предполагающим сложных действий. Только пятая часть пользователей применяют программы, ограничивающие возможность отслеживать действия в интернете.

Каждый второй (49%) из опрошенных готов предоставлять личную информацию, если понимать цели и важность ее использования. Для улучшения медицинских услуг раскрывать личные данные готовы 29%, для проведения исследований – 15%. Также 27% готовы передавать данные для повышения безопасности и эффективности реагирования на кризисные ситуации (23%).

Исследование проводилось в ноябре 2020 года, базой для анализа стали результаты онлайн-опроса пользователей от 14 лет и старше. Общая выборка составила 3 тыс. респондентов.

Ранее в ФССП предупредили, что более 5 тыс. россиян рискуют попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадений имен с реальными должниками.