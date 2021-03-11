Дом Скрипалей в Солсбери выкупят местные власти. Его запретят сдавать в аренду или зарабатывать на истории отравления

11.03.2021, 16:48, Новости дня

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Муниципальный совет графства Уилтшир решили выкупить дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом пишет BBC.

Именно в этом доме впервые нашли остатки нервно-паралитического вещества “Новичок” в 2018 году. Власти планируют отремонтировать и перестроить дом.

После этого его продадут по рыночной цене, но в договоре пропишут, что дом должен использоваться исключительно для частного пользования. В условиях продажи будет прописан запрет субаренды и коммерциализации его истории – такое решение было принято после консультаций с соседями. Дом нельзя будет сдавать в аренду, использовать как паб или музей, как-то зарабатывать на истории отравления.

“В ближайшие месяцы мы отремонтируем и перестроим собственность, чтобы снова использовать ее как дом. Чтобы защитить местных жителей, мы проследим за тем, чтобы его можно было использовать только как жилье”, – сказал глава местного совета Филипп Уайтхед.

Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния.

Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент “Новичок”. Правоохранители считают, что вещество было нанесено на ручку входной двери дома, в котором жил Скрипаль.

В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.

В 2020 году газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщала, что Скрипали переехали в Новую Зеландию. Официального подтверждения эта новость не получила.

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